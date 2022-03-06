Три тысячи американских добровольцев готовы воевать против российских оккупантов в Украине 6.03.2022, 8:08

5,454

В их числе — ветераны боевых действий в Ираке и других горячих точках по всему миру.

3 тысячи американских добровольцев готовы воевать на стороне Украине против РФ в составе международного батальона. Всего воевать против РФ отправятся 16 тысяч иностранных добровольцев.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Помочь Украине бороться с оккупантами даже ветераны боевых действий в Ираке и других горячих точках по всему миру.

Всего воевать против России отправятся 16 тысяч иностранных добровольцев. Среди первых прибыли граждане Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Израиля, около полторы сотни добровольцев — из Великобритании, которые уже решили воевать на стороне Украины. Кроме того, свое намерение вступить в ряды интернационального легиона заявили граждане Грузии, Хорватии, Франции и других стран.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».