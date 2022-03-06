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В оккупированном Крыму больницы переполнены ранеными российскими военными

  • 6.03.2022, 8:12
  • 6,088
В оккупированном Крыму больницы переполнены ранеными российскими военными

В городах Армянск, Красноперекопск и Джанкой находятся по 1000-1500 «трехсотых».

В ряде городов в оккупированном Россией Крыму больницы переполнены ранеными военнослужащими российской армии. В городах Армянск, Красноперекопск и Джанкой находятся по 1000—1500 раненых.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации со ссылкой на представительство президента в АРК, передает nv.ua.

Отмечается, что в эти больницы принимают только военных, гражданские вынуждены обращаться в частные клиники или ехать в сторону Симферополя.

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