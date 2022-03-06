В оккупированном Крыму больницы переполнены ранеными российскими военными
- 6.03.2022, 8:12
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В городах Армянск, Красноперекопск и Джанкой находятся по 1000-1500 «трехсотых».
В ряде городов в оккупированном Россией Крыму больницы переполнены ранеными военнослужащими российской армии. В городах Армянск, Красноперекопск и Джанкой находятся по 1000—1500 раненых.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации со ссылкой на представительство президента в АРК, передает nv.ua.
Отмечается, что в эти больницы принимают только военных, гражданские вынуждены обращаться в частные клиники или ехать в сторону Симферополя.