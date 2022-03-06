У оккупантов нет ресурсов занимать украинские города 6.03.2022, 8:41

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фото: reuters

Российские войска не могут закрепиться на занятых позициях и отходят.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что у российских оккупантов нет ресурса, чтобы занимать украинские города, передает nv.ua.

«У меня есть такая мысль. Судя по тому, что происходило в Херсоне и в Энергодаре, то у врага попросту нет ресурса занимать города. Для этого нужен админперсонал, фиктивный референдум и так далее. Похоже, они понимают, что никаких шансов у них нет — любые референдумы под дулами автоматов в Украине — это невозможно», — заявил Ким.

5 марта возле Николаева оккупанты трижды нанесли удар из реактивной системы залпового огня Смерч, в ответ украинские войска одним залпом убили 70 и ранили 300 врагов.

6 марта — одиннадцатый день от начала вторжения РФ в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России.

Российские военные терпят значительные потери во время агрессии против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли более 10000 человек личного состава.

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