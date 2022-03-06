Российский самолет с туристами задержали в Шарм-эль-Шейхе 6.03.2022, 8:48

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архивное фото: ТАСС

Вылет был отменен после заявки иностранного лизингодателя властям Египта.

В египетском Шарм-эль-Шейхе задержан самолет Уральских авиалиний с российскими туристами.

Об этом сообщило российское агентство РИА «Новости».

Вылет самолета, принадлежащего авиакомпании Уральские авиалинии, был задержан после заявки иностранного лизингодателя авиавластям страны.

Авиаборт U6 1886 должен был вылететь из аэропорта Шарм-эль-Шейха в московский аэропорт Домодедово 5 марта. Часть пути он должен был следовать над территорией Кипра.

Однако, по словам источника, лизингодатель подал заявку в египетские авиавласти для остановки этого самолета. Сейчас Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) не выдает разрешение на пролет над своей зоной.

Туристов, которые должны были лететь этим авиарейсом, вернули в отели.

Напомним, ранее на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину Евросоюз и США закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

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