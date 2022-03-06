В Киеве прогремел мощный взрыв
- 6.03.2022, 8:52
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Появилась предварительная информация о том, что это могло быть.
В воскресенье, 6 марта, в украинской столице прогремел мощный взрыв, сообщает УНИАН.
По предварительной информации, это была ракета, которую сбила украинская Противовоздушная оборона.
Напомним, в субботу, 5 марта, в украинской столице около 00:00 раздались взрывы, их слышали в нескольких районах. В городе была объявлена воздушная тревога. Всех жителей столицы призвали немедленно уйти в укрытие.