В Киеве прогремел мощный взрыв 6.03.2022, 8:52

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Появилась предварительная информация о том, что это могло быть.

В воскресенье, 6 марта, в украинской столице прогремел мощный взрыв, сообщает УНИАН.

По предварительной информации, это была ракета, которую сбила украинская Противовоздушная оборона.

Напомним, в субботу, 5 марта, в украинской столице около 00:00 раздались взрывы, их слышали в нескольких районах. В городе была объявлена воздушная тревога. Всех жителей столицы призвали немедленно уйти в укрытие.

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