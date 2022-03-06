Израиль запретил самолетам российских олигархов приземляться на своей территории

Израиль запретил самолетам российских олигархов приземляться на своей территории2
- 6.03.2022, 9:02
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Аналогичный приказ был отдан морским портам.
Израиль запретил приземляться на своей территории самолетам российских олигархов, попавших под санкции США. Соответствующее распоряжение дали аэропортам Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Управление аэропортов Израиля дало указание персоналу аэропорта Бен-Гурион не разрешать долгосрочную стоянку частных самолетов, принадлежащих россиянам, находящимся под санкциями США. СМИ сообщают, что это делается с целью предотвратить их прикрытие в Израиле в попытке обойти санкции.
Аналогичный приказ был отдан портам, где российские олигархи, попавшие под санкции не смогут швартовать свои яхты.
"Мы не должны рассматриваться как страна, через которую можно обойти санкции", - заявил новостному сайту неназванный израильский чиновник.