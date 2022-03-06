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Израиль запретил самолетам российских олигархов приземляться на своей территории

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  • 6.03.2022, 9:02
  • 7,140
Израиль запретил самолетам российских олигархов приземляться на своей территории

Аналогичный приказ был отдан морским портам.

Израиль запретил приземляться на своей территории самолетам российских олигархов, попавших под санкции США. Соответствующее распоряжение дали аэропортам Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Управление аэропортов Израиля дало указание персоналу аэропорта Бен-Гурион не разрешать долгосрочную стоянку частных самолетов, принадлежащих россиянам, находящимся под санкциями США. СМИ сообщают, что это делается с целью предотвратить их прикрытие в Израиле в попытке обойти санкции.

Аналогичный приказ был отдан портам, где российские олигархи, попавшие под санкции не смогут швартовать свои яхты.

"Мы не должны рассматриваться как страна, через которую можно обойти санкции", - заявил новостному сайту неназванный израильский чиновник.

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