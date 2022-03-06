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«Когда я увидел разбитую технику оккупантов под Харьковом, я понял, насколько сильно провалился план Путина»

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  • 6.03.2022, 9:05
  • 11,608
«Когда я увидел разбитую технику оккупантов под Харьковом, я понял, насколько сильно провалился план Путина»
Юрий Бутусов

Больше всего поражает то, что находилось в автомобилях Росгвардии.

Когда я увидел разбитую технику оккупантов под Харьковом, я увидел, насколько сильно провалился план Путина, пишет украинский журналист, главный редактор censor.net Юрий Бутусов.

Больше всего меня поразили не брошенные новенькие танки, САУ, ЗРПК, РСЗО, а автомобили Росгвардии. В этих машинах была масса защитной экипировки для разгона демонстраций, щиты, дубинки. Они были уверены, что после того, как зайдет огромная российская армия, сопротивления не будет и надо будет просто разгонять кучку недовольных.

Но украинский народ дубинками не разогнать. Украинский народ тех, кто его пришел бить, будет уничтожать. Можно завладеть землей, но завладеть народом невозможно.

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