«Когда я увидел разбитую технику оккупантов под Харьковом, я понял, насколько сильно провалился план Путина» 1 6.03.2022, 9:05

11,608

Юрий Бутусов

Больше всего поражает то, что находилось в автомобилях Росгвардии.

Когда я увидел разбитую технику оккупантов под Харьковом, я увидел, насколько сильно провалился план Путина, пишет украинский журналист, главный редактор censor.net Юрий Бутусов.

Больше всего меня поразили не брошенные новенькие танки, САУ, ЗРПК, РСЗО, а автомобили Росгвардии. В этих машинах была масса защитной экипировки для разгона демонстраций, щиты, дубинки. Они были уверены, что после того, как зайдет огромная российская армия, сопротивления не будет и надо будет просто разгонять кучку недовольных.

Но украинский народ дубинками не разогнать. Украинский народ тех, кто его пришел бить, будет уничтожать. Можно завладеть землей, но завладеть народом невозможно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».