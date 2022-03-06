Вахтанг Кикабидзе: Пусть российские пленные восстанавливают города, как нацисты 23 6.03.2022, 9:39

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Фото: depositphotos.com

Военные РФ пригодятся Украине после победы.

Грузинский актер, режиссер и певец Вахтанг Кикабидзе считает, что Украина не должна передавать России пленных российских военнослужащих.

«Эти дома, которые разрушены, надо же строить… Это долгая история. Я бы этих пленных оттуда не выпускал бы, чтобы они работали там, как проклятые и [восстанавливали города] как немцы [во время второй мировой войны]», — сказал Кикибадзе в интервью Дмитрию Гордону.

Также он заявил, что Украина должна победить в войне с Россией, ведь «такого сопротивления мир не помнит». «Варианта нет. Зеленский сказал: «Или мы победим, или нас не будет». Такого сопротивления мир не помнит. Я говорю свое мнение. Недавно, когда я писал ролик для Украины, я сказал: «Вы 100% выиграете, потому что Бог на вашей стороне. Бог! Он все видит», — сказал Кикабидзе.

Кроме того, грузинский актер убежден, что россияне в ближайшее время почувствуют на себе последствия введенных санкций. «Путин погубил свою страну, это однозначно. Если даже, не дай бог, я не могу себе это представить, Украина сдастся, все равно Россия в проигрыше будет. В любом случае. Не будет кока-колы, фильмов, бензина — ничего не будет. Это все через неделю начнет очень сильно работать в России», — спрогнозировал Кикабидзе.

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