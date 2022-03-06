В Великобритании рабочие в порту отказываются выгружать российскую нефть с корабля 15 6.03.2022, 9:56

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Судно пришло под немецким флагом и формально не попадало под санкции.

Британские рабочие отказываются разгружать российскую нефть с танкера, которое ходит под немецким флагом из-за вторжения россии в Украину.

Об этом пишет британское издание Sky News.

Судно Seacod под немецким флагом, которое отплыло до того, как министры запретили российским судам заходить в порты Великобритании, пришвартовано в доках Биркенхед недалеко от нефтеперерабатывающего завода Стэнлоу.

Запрет правительства не распространяется на грузы, заявил профсоюз рабочих Unite, а это означает, что судно под немецким флагом не подпадает под действие новых санкций.

Однако секретарь Unite Шэрон Грэм возразил: "Рабочие Unite на объекте ни при каких обстоятельствах не будут разгружать российскую нефть, независимо от национальной принадлежности судна, которое ее доставляет".

Глава профсоюза по энергетике Мэтт Лэй сказал, что это будет "облегчением для рабочих терминала", но призвал министров принять меры, чтобы закрыть грузовую лазейку.

"Учитывая, что так много судов ходят под удобными флагами, это пустой жест. Правительство должно действовать немедленно, чтобы остановить прибытие российских товаров в Великобританию под прикрытием другой страны", — заявил Лэй.

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