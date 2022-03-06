Под Харьковом украинские бойцы захватили технику 200-й мотострелковой бригады РФ 6.03.2022, 10:14

8,498

Врага разбили к западу от города.

Под Харьковом украинские бойцы захватили технику 200-й мотострелковой бригады РФ.

Врага разбили к западу от города.

Три реактивных системы залпового огня БМ-21 «Град» и две 152 мм самоходных артустановки Акация захвачены под Харьковом одной из бригад ВСУ.

Об этом сообщил нардеп Украины Алексей Гончаренко.

Вся эта техника из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ уже стоит на вооружении нашей армии. Всего украинские войска западнее Харькова захватили свыше 30 единиц боевой техники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».