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Под Харьковом украинские бойцы захватили технику 200-й мотострелковой бригады РФ

  • 6.03.2022, 10:14
  • 8,498
Под Харьковом украинские бойцы захватили технику 200-й мотострелковой бригады РФ

Врага разбили к западу от города.

Под Харьковом украинские бойцы захватили технику 200-й мотострелковой бригады РФ.

Врага разбили к западу от города.

Три реактивных системы залпового огня БМ-21 «Град» и две 152 мм самоходных артустановки Акация захвачены под Харьковом одной из бригад ВСУ.

Об этом сообщил нардеп Украины Алексей Гончаренко.

Вся эта техника из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ уже стоит на вооружении нашей армии. Всего украинские войска западнее Харькова захватили свыше 30 единиц боевой техники.

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