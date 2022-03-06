Под Харьковом украинские бойцы захватили технику 200-й мотострелковой бригады РФ
- 6.03.2022, 10:14
- 8,498
Врага разбили к западу от города.
Под Харьковом украинские бойцы захватили технику 200-й мотострелковой бригады РФ.
Врага разбили к западу от города.
Три реактивных системы залпового огня БМ-21 «Град» и две 152 мм самоходных артустановки Акация захвачены под Харьковом одной из бригад ВСУ.
Об этом сообщил нардеп Украины Алексей Гончаренко.
Вся эта техника из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ уже стоит на вооружении нашей армии. Всего украинские войска западнее Харькова захватили свыше 30 единиц боевой техники.