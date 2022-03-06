В Луганской области очень «горячо»: идут бои возле трех городов 6.03.2022, 10:23

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Украинские военные выровняли линию фронта.

Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай рассказал, что сейчас бои ведутся на окраинах Лисичанска, Северодонецка и Рубежного, постоянно обстреливаются Попасная и Гирская общины.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона, передает УНИАН.

"Украинские военные выровняли линию фронта, чтобы не было прорыва, или чтобы не взяли их в круг, и так ее и держат", - отметил Гайдай.

По его словам, все бои сейчас идут на окраинах городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное. И постоянно обстреливают Попасную и Гирская общины.

"Сватово, Старобельск, Новопсков - это неконтролируемая территория, но там нет большого скопления вражеской техники", - пояснил глава ВГА.

Он подчеркнул, что люди в этих городах выходят на мирные митинги против оккупации.

Гайдай напомнил, что вчера во время митинга в Новопскове оккупанты обстреляли мирное население, в результате чего три человека получили ранения.

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