В Луганской области очень «горячо»: идут бои возле трех городов
- 6.03.2022, 10:23
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Украинские военные выровняли линию фронта.
Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай рассказал, что сейчас бои ведутся на окраинах Лисичанска, Северодонецка и Рубежного, постоянно обстреливаются Попасная и Гирская общины.
Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона, передает УНИАН.
"Украинские военные выровняли линию фронта, чтобы не было прорыва, или чтобы не взяли их в круг, и так ее и держат", - отметил Гайдай.
По его словам, все бои сейчас идут на окраинах городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное. И постоянно обстреливают Попасную и Гирская общины.
"Сватово, Старобельск, Новопсков - это неконтролируемая территория, но там нет большого скопления вражеской техники", - пояснил глава ВГА.
Он подчеркнул, что люди в этих городах выходят на мирные митинги против оккупации.
Гайдай напомнил, что вчера во время митинга в Новопскове оккупанты обстреляли мирное население, в результате чего три человека получили ранения.