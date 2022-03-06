Удар по карману: что происходит с ценами на продовольствие в Беларуси 2 6.03.2022, 10:28

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Средняя цена белокочанной капусты выросла почти в три раза.

В начале года правительство в очередной раз занялось регулированием цен. Теперь эта мера коснулась овощей и яблок, пишет «Белорусы и рынок». Остановит ли она рост цен на продукты питания, многие из которых подорожали уже в разы?

Причины ценового всплеска

Индекс продовольственных цен ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в 2021 году достиг максимального за последние десять лет уровня. Этот показатель отражает динамику цен на продовольственные товары в мире и по сравнению с 2020 годом вырос более чем на четверть.

В 2021 году цены и на зерновые культуры, и на молочную, и на мясную продукцию в мире росли на десятки процентов. Эксперты сельскохозяйственной организации ООН пришли к выводу, что такой поворот событий стал следствием влияния на агропромышленный комплекс нескольких факторов.

Во-первых, подорожала логистика. По данным ФАО, в 2021 году наблюдалось трёхкратное увеличение стоимости транспортных расходов (фрахта), что было связано с последствиями пандемии.

Во-вторых, в мире повысились цены на энергоресурсы (нефть и газ), что автоматически привело к повышению цен на минеральные удобрения, комбикорма и другую продукцию.

«Сельское хозяйство является ресурсоёмкой отраслью. Для производства кормов требуется большое количество энергоресурсов, то есть природного газа, электричества и нефтепродуктов… Изменение цен на эти ресурсы имеет критическое значение на издержки производства и в конечном счёте на цены на продукты питания и волокна», — говорится в «Продовольственном прогнозе» сельскохозяйственной организации ООН.

Эксперты ФАО ожидают, что перечисленные факторы продолжат влияние на международный продовольственный рынок и в 2022 году, а значит, дальнейший рост цен на продукты питания в мире вполне вероятен.

Административный ресурс в ответ на рост цен

В Беларуси, как и во всём мире, в 2020–2021 годы наблюдались высокие темпы роста цен на продукты питания. Сравнение средних цен на продовольствие в декабре 2021 года и в декабре доковидного 2019-го показывает, что за два года многие популярные продукты питания подорожали в разы.

Так, средняя цена гречневой крупы выросла с 2,29 рубля за килограмм до 4,42 рубля, то есть почти в два раза. В два или почти в два раза за последние два года подорожали и многие овощи — картофель, свёкла, морковь. А средняя цена белокочанной капусты выросла почти в три раза — с 62 копеек до 1,82 рубля.

На перечисленные продукты питания, цены на которые быстро растут в последние годы, белорусское правительство решило ввести ценовое регулирование. Согласно постановлению Совмина № 36, с января по май 2022 года в стране действуют предельные цены на картофель, белокочанную капусту, свёклу, морковь, яблоки и даже репчатый лук.

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