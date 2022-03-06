Арестович призвал украинских военных обращаться с пленными гуманно 6 6.03.2022, 10:29

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ВСУ – европейская армия европейского государства.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Facebook призвал украинских военных гуманно обращаться с пленными российскими солдатами, передает gordonua.com.

"Сегодня очень много сбили российских самолетов и летчиков. Традиционно ненависть к ним понятна, потому что они бомбят мирные города, гибнут мирные жители, дети и так далее. Но мы – европейская армия европейского государства. Категорически запрещаются варварское обращение с пленными, издевательства, залихватские допросы и прочее, "мы будем головы резать, яйца" и так далее. Объясняю почему. Во-первых, потому, что это нас расчеловечивает. На войне очень важно удерживать правильное состояние сознания. Мы – воины света, мы – не фашисты. Не уподобляйтесь сатане, ибо это означает проиграть сатане", – сказал Арестович.

Он добавил, что международные партнеры Украины "крайне негативно" реагируют на такие факты.

"Только Женевская конвенция", – заявил советник.

По словам Арестовича, негуманное отношение к пленным также может лишить Украину поддержки западных партнеров.

"Максимум что вы можете спросить, согласно Женевской конвенции, – это номер воинской части, его имя-фамилию, и на этом все. Дальше только специальные органы ведут дознание. Поэтому не надо. И тем более не надо видосиков, где слышны крики "да мы сейчас расстреляем, да мы яйца отрежем, да убейте" и так далее. Имейте совесть. Давайте оставаться людьми и не подставляйте ни себя, ни страну, ни государство. Помните, что в Украине работает прокуратура, и военные преступления – обвинение, которое может быть предъявлено и Украине. Нам не нужно оказаться в этой позиции. Давайте оставаться людьми и европейской армией, которая ведет европейскую войну... Они могут совершить еще миллион преступлений, но мы не должны их совершать", – заявил советник.

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