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Польша может предоставить Украине военные самолеты, получив взамен от США F-16

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  • 6.03.2022, 10:34
  • 10,044
Польша может предоставить Украине военные самолеты, получив взамен от США F-16

Идею обсуждают в Белом доме.

Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, получив взамен от США истребители F-16, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

США работают с Польшей над возможностью предоставления Польшей истребителей Украине, а также консультируются об этом с другими союзниками, пишет CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

В рамках переговоров с Польшей США определяют, какие «возможности мы могли бы предоставить для поддержки Польши, если она решит перебросить самолеты в Украину», сказал источник.

Представитель Белого дома отметил, что отправка истребителей в Украину является «суверенным решением, которое должна принять любая страна», и подчеркнул, что необходимо проработать множество логистических вопросов.

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