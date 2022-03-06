Беларусь и Россию отстранили от Международного союза железных дорог 2 6.03.2022, 10:47

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Союз выразил солидарность с Украинской железной дорогой.

Российскую и Белорусскую железные дороги отстранили от участия в Международном союзе железных дорог.

Об этом сообщает Мининфраструктуры Украины в Telegram, передает pravda.com.ua.

"Поступил официальный ответ Международного союза железных дорог (UIC) об отстранении российской и белорусской железной дороги от участия в организации до возвращения мирной ситуации в Украине. UIC сообщили, что следят за ситуацией и выразили солидарность с Украинской железной дорогой в сложные для страны времена", — говорится в сообщении.

Сообщается, что Мининфраструктуры 2 марта направило официальные письма в 11 крупнейших и влиятельных организаций мира в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, а также строительства и туризма в связи с нападением России на Украину.

Международный союз железных дорог (Union internationale des chemins de fer) – всемирная ассоциация торгово-экономического сотрудничества между основными субъектами международного железнодорожного сектора. Союз основан в 1922 году, штаб-квартира находится в Париже, членами UIC являются 204 организации.

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