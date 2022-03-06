Минобороны: Потери оккупантов в Украине превысили 11 тысяч человек

Минобороны: Потери оккупантов в Украине превысили 11 тысяч человек7
- 6.03.2022, 10:53
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Уничтожено более 2000 единиц вражеской техники
С начала полномасштабного вторжения в Украину было уничтожено ориентировочно более 11 тысяч человек личного состава войск РФ и более 2000 единиц вражеской техники.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
Отмечается, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. По состоянию на утро воскресенья, 6 марта украинские военные уничтожили следующую технику противника:
Танки — 285;
Боевые бронированные машины — 985;
Артиллерийские системы — 109;
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 50;
Средства ПВО — 21;
Самолеты — 44;
Вертолеты — 48;
Автомобильная техника — 447;
Легкие скоростные катера — 2;
Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 4.