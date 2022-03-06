Минобороны: Потери оккупантов в Украине превысили 11 тысяч человек 7 6.03.2022, 10:53

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Уничтожено более 2000 единиц вражеской техники

С начала полномасштабного вторжения в Украину было уничтожено ориентировочно более 11 тысяч человек личного состава войск РФ и более 2000 единиц вражеской техники.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Отмечается, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. По состоянию на утро воскресенья, 6 марта украинские военные уничтожили следующую технику противника:

Танки — 285;

Боевые бронированные машины — 985;

Артиллерийские системы — 109;

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 50;

Средства ПВО — 21;

Самолеты — 44;

Вертолеты — 48;

Автомобильная техника — 447;

Легкие скоростные катера — 2;

Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 4.

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