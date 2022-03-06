СМИ сообщили об отставке начальника генштаба Беларуси 12 6.03.2022, 11:17

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Информацию проверяют.

В Украине проверяют информацию о возможной отставке начальника генштаба Беларуси Виктора Гулевича. Предварительно, об этом сообщили в СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в телемарафоне.

"Сейчас проверяем эту информацию, потому что есть много "вбросов"... Я думаю, что отставка начальника генштаба Беларуси, или вообще соответствующие настроения среди белорусских военных может быть связано с тем, что российское руководство давит и подставляет белорусскую армию и народ", - сказал Арестович.

Что об этом известно

Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил в своем Telegram-канале информацию о том, что начальник Генштаба Беларуси Гулевич В. В. подал в отставку, написав:

"Те, кто прислал мне этот документ, говорят, что он настоящий. Начальник Генштаба Беларуси подал в отставку. Воевать с Украиной не хочет. Но, считаю, надо было думать раньше, перед тем, как планировали войну, а не после того, как ее вместе с Путиным начали", - пишет Цаплиенко.

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