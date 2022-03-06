Российские оккупанты обстреливают Бучу, убивая детей 6.03.2022, 11:18

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Огонь ведется по жилым домам и автомобилям.

Российские войска продолжают беспощадно обстреливать жилые дома, автомобили, убивать мирных жителей и даже детей в г. Буча Киевской области.

Об этом сообщил Бучанский городской совет в Facebook, передает pravda.com.ua.

"Враг продолжает обстреливать дома, автомобили, убивать мирных жителей и даже детей, грабит магазины.

Доставить гуманитарные грузы невозможно: община в осаде врага.

Ежедневно почти тысячу сообщений получаем от жителей Бучи и населенных пунктов общины о потребности в продуктах питания, воде, восстановлении коммуникаций", — говорится в сообщении.

Горсовет сообщает, что Бучанская община несколько суток сидит без света, тепла, связи и интернета.

Жители также просят помочь больным и тем, кто уже несколько суток не может найти родных.

Значительное количество жителей находятся в подвалах.

Ранее сообщалось, что из Бучи и Гостомеля под Киевом не могут эвакуировать людей, по информации местных жителей, оккупанты расстреливают даже гражданское население.Российские оккупанты обстреливают Бучу, убивая детей

Огонь ведется по жилым домам и автомобилям.

Российские войска продолжают беспощадно обстреливать жилые дома, автомобили, убивать мирных жителей и даже детей в г. Буча Киевской области.

Об этом сообщил Бучанский городской совет в Facebook, передает (pravda.com.ua https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/6/7328710/).

"Враг продолжает обстреливать дома, автомобили, убивать мирных жителей и даже детей, грабит магазины.

Доставить гуманитарные грузы невозможно: община в осаде врага.

Ежедневно почти тысячу сообщений получаем от жителей Бучи и населенных пунктов общины о потребности в продуктах питания, воде, восстановлении коммуникаций", — говорится в сообщении.

Горсовет сообщает, что Бучанская община несколько суток сидит без света, тепла, связи и интернета.

Жители также просят помочь больным и тем, кто уже несколько суток не может найти родных.

Значительное количество жителей находятся в подвалах.

Ранее сообщалось, что из Бучи и Гостомеля под Киевом не могут эвакуировать людей, по информации местных жителей, оккупанты расстреливают даже гражданское население.

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