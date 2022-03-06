Украинский воин показал видео и рассказал о боях за Ирпень 6.03.2022, 11:29

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Русские почти не защищались.

Украинская армия остановило вражескую колонну у Ирпеня. Русские почти не защищались. С украинской стороны от пули снайпера погиб пулеметчик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал украинский воин Максим Кривцов, добавив видео.

"Видели это фото с людьми под взорванным мостом? Мы проходили мимо.

Утро, седьмая или восьмая: люди, дети, животные. Небо еще черное. Женщина несет на руках плачущую девочку. Говорю ей: глянь, у меня пулемет, - и улыбаюсь. Девочка чуть улыбнулась в ответ.

Люди благодарят, встречают нас с надеждой. Происходит рядом девушка с красивыми черными волосами, в белой куртке. Говорит: за одного из этих парней я когда-нибудь выйду замуж.

Зашел в бомбоубежище на границе с позициями русских. Темно, вонь, собаки, дети, плач.

Рядом с крайним постом на большую проехала женщина. Мы пытались остановить. Она агрессивно не соглашалась. Через 500 метров ее убили россияне.

Рядом ударил танк. Просто в дом. Ранило мужчину. Дыра в здании, словно глаз.

Был бой. Вместе с оружейниками остановили колонну. БТР горел, русские выбежали, заняли позиции. Почти не стреляли - были испуганы.

Погиб смелый и красивый гранатометчик. Тело, с окровавленной пулей снайпера головой, унесли.

Я не знаю, что впереди. Но знаю, с кем. Это придает уверенности", - отметил украинский боец.

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