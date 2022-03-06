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Лукашисты паникуют из-за «рельсовой войны» в Беларуси

  • 6.03.2022, 11:33
  • 8,234
Лукашисты паникуют из-за «рельсовой войны» в Беларуси

Белорусы сопротивляются оккупанту.

За подготовку к «диверсии» на железной дороге задержан 43-летний предприниматель из Осиповичей, сообщает zerkalo.io.

1 марта он якобы «получил указания» по блокировке железнодорожных путей, а также по изготовлению и использованию «коктейлей Молотова». 2 марта при силовой поддержке ОМОНа белоруса задержали.

Во время обыска обнаружена и изъята компьютерная техника, жидкость для розжига, растворитель, отработанное масло, упаковка герметика и химическое вещество.

В отношении белоруса возбуждено уголовное дело.

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