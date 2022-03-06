Анджей Дуда о беженцах из Украины: Польша поможет всем, кто в этом будет нуждаться 6.03.2022, 11:39

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фото: NUR PHOTO

Президент Польши посетил пограничный переход Корчова-Краковец.

Президент Польши Анджей Дуда посетил пограничный переход Корчова-Краковец, через который в Польшу прибывают беженцы из охваченной войной Украины, сообщает «Польское радио».

Глава польского государства заверил, что Польша окажет помощь всем, кто в ней будет нуждаться, и что в этом плане она пользуется поддержкой международного сообщества.

«Мы пускаем всех, независимо от гражданства и предоставляемых документов. Мы пускаем и тех, у кого нет никаких документов. В последние несколько дней мы приняли беженцев из Украины родом из 170 стран. Взять хотя бы индийских студентов, которые с помощью властей Индии уже вернулись домой. Помощь предоставляется всем на равных условиях», - сказал польский президент.

Анджей Дуда добавил, что к этому времени из Украины в Польшу уже прибыло 700 тыс. беженцев, которые таким образом спасаются от войны.

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