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Жители Сибири и Дальнего Востока вышли на митинги против войны

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  • 6.03.2022, 11:56
  • 10,422
Жители Сибири и Дальнего Востока вышли на митинги против войны

Акции планируются по всей России.

6 марта по всей России проходят акции с требованием прекратить войну в Украине. Митинги и одиночные пикеты уже начались в Иркутске, Владивостоке, Хабаровске и других городах Сибири и Дальнего Востока.

Напомним, что команда российского оппозиционного политика Алексея Навального призвала россиян выйти 6 марта по всей стране на митинги против войны.

Начало — в 14.00 на главных площадях российских городов.

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