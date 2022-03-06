Жители Сибири и Дальнего Востока вышли на митинги против войны 4 6.03.2022, 11:56

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Акции планируются по всей России.

6 марта по всей России проходят акции с требованием прекратить войну в Украине. Митинги и одиночные пикеты уже начались в Иркутске, Владивостоке, Хабаровске и других городах Сибири и Дальнего Востока.

Напомним, что команда российского оппозиционного политика Алексея Навального призвала россиян выйти 6 марта по всей стране на митинги против войны.

Начало — в 14.00 на главных площадях российских городов.

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