Войска РФ открыли огонь по мирному населению во время эвакуации из Ирпеня 6 6.03.2022, 12:06

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фото: reuters

Погибли двое детей.

На выезде из города Ирпень в Киевскую область российские войска открыли огонь по мирному населению во время эвакуации, информирует корреспондент «Радио Свобода».

По информации издания, по меньшей мере три человека погибли, в том числе – двое детей, еще один человек в тяжелом состоянии из-за ранений.

Отмечается, что огонь, вероятно, велся из минометов. Среди погибших могут быть члены одной семьи.

Подтверждения этих данных из других источников пока нет.

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