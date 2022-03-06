Войска РФ открыли огонь по мирному населению во время эвакуации из Ирпеня

Войска РФ открыли огонь по мирному населению во время эвакуации из Ирпеня6
- 6.03.2022, 12:06
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Погибли двое детей.
На выезде из города Ирпень в Киевскую область российские войска открыли огонь по мирному населению во время эвакуации, информирует корреспондент «Радио Свобода».
По информации издания, по меньшей мере три человека погибли, в том числе – двое детей, еще один человек в тяжелом состоянии из-за ранений.
Отмечается, что огонь, вероятно, велся из минометов. Среди погибших могут быть члены одной семьи.
Подтверждения этих данных из других источников пока нет.