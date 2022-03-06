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«Путин капут»: в Казахстане проходит митинг в поддержку Украины

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  • 6.03.2022, 12:09
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«Путин капут»: в Казахстане проходит митинг в поддержку Украины

Тысячи человек вышли в центр Алматы на разрешенную властями акцию.

В Казахстане проходит митинг против войны и в поддержку Украины. Об этом УНИАН рассказал журналист Аян Шарипбаев.

"Сегодня с утра в Алмате проходит митинг против вторжения России в Украину. Люди собрались в сквере", - рассказал Шарипбаев.

На митинг жители Алматы вышли с плакатами "Нет войне", "Руки прочь от Украины", "Stop Putler". Практически все пришли на митинг с украинскими флагами.

Люди кричат "Путин Капут" и "Путин х…о”.

"К концу митинга было тысяч пять", - добавил Шарипбаев. По его словам людей в Алмате не разгоняют, т.к. мэрия Алматы дала разрешение на проведение митинга.

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