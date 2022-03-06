Экономика России приближается к дефолту 6.03.2022, 12:31

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От Путина отвернулся весь цивилизованный мир.

Санкции против России, которая напала на Украину, стали беспрецедентными, при этом страны цивилизованного мира действуют в отношении агрессора последовательно и слаженно. Все это не лучшим образом сказывается на экономике РФ, и ей уже предсказывают дефолт.

"Апостроф" выяснял, так ли это, и какая кара ждет Россию за войну против Украины.

Идеальный шторм

Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями, введенными за военную агрессию против Украины. Санкционный пакет стран Запада за признание "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР" был достаточно мягок, но последующие меры оказались намного жестче.

И, самое главное, цивилизованный мир только усиливает санкционное давление на страну-агрессора, все больше затягивая удавку на его шее.

Напомним, санкции введены против ряда российских банков, в том числе, государственных гигантов "ВТБ Банка" и "Сбербанка", на которые приходится львиная доля всех расчетов в России. Также подсанкционные банки будут отключены от международной финансовой системы SWIFT.

Международные платежные системы Visa и MasterCard блокируют банкам РФ платежи за границей, а в самой России станет невозможно расплатиться с помощью приложений Apple Pay и Google Pay.

Еще более суровой мерой, чем отключение от SWIFT, является заморозка валютных резервов Центрального банка России. Большая часть международных резервов РФ, которые составляют 650 миллиардов долларов, уже недоступна для российского правительства. А это значит, что спасти российский рубль от девальвации будет практически невозможно.

Буквально на глазах рушится фондовый рынок России. Торги на российских торговых площадках не проводятся уже несколько дней, а на международных биржах акции российских компаний стремительно теряют в цене. Так, на торгах на Лондонской фондовой бирже 2 марта цена расписок на акции "Сбербанка" упала до одного цента (расписка включает в себя четыре акции).

Но и это еще не все. Стало известно, что с 7 марта Лондонская биржа прекратит торги акциями 27 эмитентов, которые имеют связи с Россией.

При этом индексный провайдер MSCI с 9 марта переведет индекс российского рынка из статуса развивающегося рынка в категорию отдельных рынков. Компанию России в этом списке составит Зимбабве. Что касается последствий, то, если коротко, это может привести к оттоку нескольких десятков миллиардов долларов с российского рынка.

Также напомним, что Запад существенно ограничивает (а Великобритания полностью прекращает) экспорт в Россию высокотехнологической продукции. Одним из последствий такого шага станет фактическая остановка российской авиации и мощнейший удар по ВПК.

"Братскую" руку помощи России протянул Китай. Как пишет российская пресса, китайские компании останавливают транзит грузов в Европу через РФ.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB), штаб-квартира которого находится в Пекине, заявил, что из-за войны приостанавливает все действия, связанные с Россией и Беларусью. "Наши сердца со страдающими", - говорится в заявлении банка.

Напомним, AIIB является одним из банков, которые финансируют инфраструктурные проекты в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

Достается от санкций топ-чиновникам и олигархам, приближенным к Кремлю. У них в массовом порядке изымают дорогую недвижимость и яхты. Так сообщается, что во Франции конфисковали яхту, которая предположительно принадлежит главе "Роснефти" Игорю Сечину, в Италии - яхты миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.

А власти Германии арестовали недвижимость и яхту Алишера Усманова, несмотря на то, что он регистрировал это имущество на подставные фирмы, и формально его арендовал. В Россию Усманов не собирается - сообщается, что он перебирается на свою роскошную виллу в Узбекистане. Даже там будет спокойнее, чем в РФ.

Уже точно известно, что Роман Абрамович продает принадлежащий ему футбольный клуб "Челси". Вырученные от этой сделки деньги олигарх планирует передать на нужды пострадавших в Украине. Говорят, так он хочет избежать санкций, но не факт, что ему это удастся.

А вот новость на грани троллинга: британские власти хотят отбирать у путинских олигархов недвижимость, расположенную в этой стране (без выплаты компенсаций), и в конфискованных домах размещать беженцев из Украины.

Но санкции – это полбеды. Многие иностранные компании принимают решения покинуть российский рынок в знак протеста против агрессии РФ против Украины.

Крупнейшие зарубежные бренды, в том числе Apple, Nokia, HP, Canon, Oracle, Adobe, Mercedes-Benz, Volkswagen, Toyota, Lexus,Nike, H&M, Danone останавливают поставки продукции в Россию, а иностранные компании закрывают свои предприятия на территории РФ. Так, например, "АвтоВАЗ", что в Тольятти, не сможет выпускать не только машины Renault, но даже модели Lada из-за отсутствия необходимых зарубежных комплектующих. Кроме того, остановили свою работу в России логистический гигант Maersk и международная служба доставки DHL.

Страны Запада пока что оставляют для России возможность продавать нефть, которая, кстати, значительно выросла в цене в последние дни (почти до 120 долларов/баррель). Но РФ это никак не поможет, поскольку зарубежные трейдеры отказываются покупать российскую нефть марки Urals. И даже те, кто ее покупает, делает это с дисконтом в более чем 20 долларов/баррель к нефти Brent (хотя обычно он составляет 2 доллара).

Для России потеря европейского рынка станет катастрофой, так как на него приходятся почти 37% добытой нефти. При этом Запад готовится заменить выпадающие объемы российского сырья. Во-первых, США уже заявили, что распечатают свой Стратегический нефтяной резерв. Также добычу и экспорт могут увеличить страны ОПЕК, в первую очередь, Саудовская Аравия. Кроме того, Запад, возможно, пойдет на некоторые компромиссы с Ираном, что также обеспечит поступление дополнительных объемов сырья на мировой рынок.

Дефолт и не только

Вишенкой на торте стала информация о том, что России в скором времени может грозить дефолт.

"Санкции, введенные против России, значительно повысили вероятность дефолта по российским государственным облигациям в твердой валюте", – отмечают аналитики JPMorgan.

Международное рейтинговое агентство S&P снизило рейтинг России с BB+ до CCC –, который можно рассматривать как преддефолтный.

И это - не "страшилка" Запада, а реальность. Российский олигарх Олег Дерипаска убежден, что грядущий дефолт будет намного тяжелее для России, чем тот, что произошел в 1998 году. "Берем кризис 98-го и умножаем на три", - заявил он.

Инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса считает вероятность российского дефолта крайне высокой. "Эта вероятность практически 100%-я в виду того, что Россия сама запретила платить по внешним долгам, - сказал он в комментарии изданию. - Чтобы удержать рубль, они запрещают любой вывод капитала, в том числе проценты по обслуживанию долга" (неспособность выполнять долговые обязательства и есть дефолт – "Апостроф").

При этом страшен дефолт не сам по себе. "Есть совокупность факторов, в том числе и дефолт. Идет тотальная экономическая изоляция России. Поэтому точно будет глубокий экономический кризис. Суверенный дефолт повлечет за собой корпоративные дефолты – российский бизнес не сможет иметь доступ к западному финансированию вообще. Российские компании, которые привыкли экспортировать, не смогут этого делать", - говорит Фурса.

И, конечно же, эта ситуация очень сильно ударит по простым гражданам: "Сейчас – это девальвация, которая означает и инфляцию. Ну а потом – безработица, которая вырастет очень сильно. До какого уровня – даже не представляю".

Экономист Виталий Шапран также считает, что дефолт – не самое страшное, что ожидает РФ.

"Рубль сейчас держится только на той валюте, которая заходит от обязательной продажи 80% выручки экспортеров, и тех остатков, которые были у банков на начало войны. Если ситуация не изменится, то РФ ожидает девальвация и инфляция небывалых масштабов. Временные сроки у них очень сжатые, - рассказал он в разговоре с "Апострофом". - И, если запаса валюты хватит там на месяц-полтора, то эмбарго на экспорт углеводородов остановит всю нефтяную отрасль РФ за семь-восемь дней. Также уже запрещены поставки в ЕС металлов, например, "Северсталь" объявила о невозможности поставок. Товарная блокада РФ вполне может привести уже через 10-14 дней к безработице и повышению социальной напряженности".

Ну, и, пожалуй, резюмирующая часть.

"Меня многие просят прокомментировать санкции, - написал в Facebook экономист Максим Миронов. - Если коротко, то мой научный вывод как профессора финансов, доктора Чикагского университета, - это п**дец".

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