Белорусы в Белостоке: Вместе с украинцами считаем каждый подбитый российский танк 6.03.2022, 12:45

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Агрессором является диктатор, а не люди.

Возле городской ратуши Белостока прошла демонстрация солидарности «Украина, мы с тобой!», организованная молодежными и женскими активистами города, сообщает «Радыё Рация».

В открытости, солидарности, мобилизации и готовности помочь, как украинцам, так и белорусам, призналась организатор мероприятия, София Станкевич:

— Это акция солидарности с жителями Украины, которые остались там, и которые сейчас приезжают в Польшу. Мы осознаем, что агрессором является диктатор, а не люди. И мы не считаем белорусов и белорусок агрессорами.

Присутствующие на демонстрации белорусы также поделились тем, как переживают за уход войны в Украине, которая важна и для дальнейшей судьбы Беларуси:

— Там девочка в Мелитополе сидит уже третий день в подвале. Звоню ей, стараюсь поднять ей настроение. А у самого слезы на глазах.

— Приехали сюда, сбежали от режима Лукашенко. Спрятались здесь.

— У меня в Беларуси остался брат, и он сказал, что если его призовут в армию, любыми путями сбежит и будет воевать за Украину.

Во время демонстрация солидарности «Украина, мы с тобой!» на городской площади собралось около 60 человек. Над городом развевались украинские, польские и белорусские флаги под звуки гимна Украины.

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