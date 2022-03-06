«Путину очень страшно, а в России назревают бунты» 6 6.03.2022, 13:02

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Речь идет не только о митингах либеральной оппозиции, а о недовольстве рабочего класса.

«Путину очень страшно, а в России назревают бунты»

Речь идет не только о митингах либеральной оппозиции, а о недовольстве рабочего класса.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко внимательно изучил спич президента Владимира Путина, с которым он выступил 5 марта во время встречи с представительницами летного состава "Аэрофлота".

И вот что удалось ему заметить в поведении главы РФ:

«На видео с Путиным дорисовывают людей, чтобы он не выглядел напуганным и одиноким в бункере

Путин – напуган, а вокруг него назревают бунты

Путину страшно. Очень страшно. Хоть он и пытался это тщательно скрыть. Настолько страшно, что он даже боится встречаться с живыми людьми», – подчеркнул Геращенко.

Он убежден, что Путин просчитался, ведь весь мир воспринимает его сейчас все равно – как абсолютное зло.

Также Геращенко подчеркивает, что в России назревают бунты. Речь идет не о митингах либеральной оппозиции, а недовольстве рабочего класса.

«Тех же простых работяг из Нижнего Тагила, которые еще две недели назад планировали на майские полететь на all-inclusive в Египет за 60 тысяч рублей», – подчеркнул он.

«Теперь же, после «специальной операции по денацификации Украины», этот же рабочий должен будет выложить за путешествие целых 120 тысяч рублей.

Более того, и этих денег, по уверениям Геращенко, простые рабочие могут не получить, ведь на тех же работах работали на экспорт или же использовали импортные запчасти. А это значит, что предприятия обречены на банкротство.

После самых жестких в истории экономических санкций миллионы россиян станут в ближайшие месяцы безработными. Злыми и недовольными властью. Но деваться им будет некуда», – добавил он.

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