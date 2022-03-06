КГБ задержал председателя правления «Приорбанка» 11 6.03.2022, 13:12

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В банкирских кругах обращают внимание на политический характер дела.

Как стало известно «Нашей Ниве», в начале недели спецслужбы задержали Сергея Костюченко — руководителя «Приорбанка» с австрийским капиталом.

«Пригласили в КГБ, а обратно не выпустили», - сообщили источники издания.

Известно, что формальным поводом для ареста стало якобы наличие каких-то налоговых проблем в ИТ-компании, где Костюченко совладелец.

Но в банкирских кругах обращают внимание на политический характер дела. Предполагаемой истинной причиной задержания считается слишком самостоятельная позиция Костюченко в текущих экономических обстоятельствах и нежелание жертвовать ресурсами банка по указке кабинетных командиров.

Костюченко — чрезвычайно авторитетный человек в белорусской банковской и бизнес-среде. С помощью его способности увидеть правильные направления инвестиций в стране выросло множество успешных бизнесов.

Половина акций «Приорбанка» принадлежит австрийскому Raiffeisen.

Костюченко являлся председателем правления «Приорбанка» с 1990 года.

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