Оккупанты пошли в танковую атаку на Николаев

Оккупанты пошли в танковую атаку на Николаев10
- 6.03.2022, 13:22
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ВСУ приняли бой.
На одиннадцатый день войны России против Украины противник не прекращает попытки зайти в Николаев. На данные момент проводится танковая атака, но армия приняла бой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталия Кима.
По его словам, российские войска снова наступают на город.
"Со стороны пивзавода (Кульбакино) атака танков. Вступили в бой. Будьте аккуратны", - отметил он.