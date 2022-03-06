Оккупанты пошли в танковую атаку на Николаев 10 6.03.2022, 13:22

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ВСУ приняли бой.

На одиннадцатый день войны России против Украины противник не прекращает попытки зайти в Николаев. На данные момент проводится танковая атака, но армия приняла бой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталия Кима.

По его словам, российские войска снова наступают на город.

"Со стороны пивзавода (Кульбакино) атака танков. Вступили в бой. Будьте аккуратны", - отметил он.

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