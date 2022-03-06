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Ветераны королевской морской пехоты Британии прибыли в Украину

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  • 6.03.2022, 13:33
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Ветераны королевской морской пехоты Британии прибыли в Украину

Ряды Интернационального легиона терробороны пополняются опытными бойцами.

Все больше иностранцев вызываются бороться за Украину и вступают в ряды Интернационального легиона терробороны.

Бывшие британские королевские морские пехотинцы приехали в Украину, чтобы помочь бороться с россиянами. Об этом написал журналист Fox News Лукас Томлинсон, передает 24tv.ua.

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