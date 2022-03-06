Ветераны королевской морской пехоты Британии прибыли в Украину 8 6.03.2022, 13:33

15,242

Ряды Интернационального легиона терробороны пополняются опытными бойцами.

Все больше иностранцев вызываются бороться за Украину и вступают в ряды Интернационального легиона терробороны.

Бывшие британские королевские морские пехотинцы приехали в Украину, чтобы помочь бороться с россиянами. Об этом написал журналист Fox News Лукас Томлинсон, передает 24tv.ua.

Former British Royal Marines have come to Ukraine to help fight Russians. Ben says he felt ‘massively’ compelled to help pic.twitter.com/SBM5uINC9j — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) March 5, 2022

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».