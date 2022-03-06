Белорусские добровольцы: Мы должны защитить Украину, а потом освободить Беларусь 4 6.03.2022, 14:05

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Так было под Грюнвальдом и под Оршей было, где мы вместе побеждали наших врагов.

В Украине появилась рота белорусских добровольцев. Кто они и почему решили бороться за Украину?

Журналисты «Белсата» поговорили с солдатами.

Один из белорусских добровольцев – Тромбли, родом из Минского района. В 2020 году он принимал участие в послевыборных протестах в Беларуси. Когда на него завели уголовное дело по статье 342, был вынужден покинуть страну. Так оказался в Украине, где нашел себе новый дом, в который 24 февраля 2022-го пришла война:

«Я с самого начала хотел записаться в территориальную оборону. Моя причина была простой: я и так остался без отечества, а теперь москали еще и мой новый дом разрушают. Поэтому я здесь».

Судьба другого белорусского солдата, Воскаря, довольно схожая: он родом из Молодечненского района, принимал участие в протестах, после чего оказался в Украине, спасаясь от уголовного дела. Свое участие в войне объясняет так:

«Если Украина не выстоит в этой войне, то Беларусь фактически потеряет независимость. И, возможно, на очень большой срок. Мы не можем этого позволить, поэтому мы должны защитить Украину, а потом освободить Беларусь».

Белорусский доброволец Ольгерд родом из Старых Дорог. В белорусский протест пришел еще задолго до выборов 2020 года и даже успел принять участие в Майдане, именно из-за этого ему в итоге и пришлось окончательно перебраться в Киев. Когда Ольгерд понял, что российские войска пытаются уничтожить независимую Украину, решил ее защищать:

«Мое решение присоединиться к отрядам, которые будут бороться за Киев, бороться за Украину, было естественным. Никогда не будет свободной Беларуси без свободной Украины, как никогда не будет свободной Украины без свободной Беларуси. Наши судьбы соединены не только войной и общим врагом, мы еще соединены нашей историей. И наша история говорит, что только тогда, когда мы были вместе, мы могли победить врага. Так под Грюнвальдом было, так и под Оршей было, и в других сражениях, где мы побеждали наших врагов».

После участия в белорусских протестах 2020-го Денису грозило до 15 лет заключения. Как и остальные добровольцы, он решил эмигрировать в Украину, где и настигла война:

«Когда начались эти события, я присоединился к самообороне, чтобы воевать с российской агрессией. К сожалению, поскольку белорусы разрешили оккупировать свою страну, туда зашли российские войска. Беларусь на данный момент полностью зависит от Украины: если не выстоит Украина, Беларуси не будет».

Денис подчеркивает, что только победа Украины в войне даст шанс белорусам стать независимыми. Теперь любые протесты в Беларуси будут подавляться Россией:

«Поэтому сейчас наше задание – защищать Украину, подготовить и накопить силы, чтобы возвращаться в Беларусь освобождать ее. Надо понимать, что мирным путем мы ничего не сделаем, победа все равно будет за Украиной, весь мир сейчас за Украиной. Я не думаю, что Путин найдет какую-то поддержку у других, его диктатура рухнет в скором времени. После этого у нас будет возможность освобождать Беларусь».

В это же время белорусские добровольцы признают: после российского вторжения в Украину многие украинцы начали враждебно относиться к белорусам. Связано это прежде всего с тем, что с территории Беларуси заходят вражеские войска и обстреливаются украинские города. Белорусские солдаты понимают эмоции местного населения, но замечают, что далеко не все жители Беларуси поддерживают режим Лукашенко.

«Лукашенко стал пророссийским не сейчас, не вчера и не позавчера: Лукашенко был пророссийский с самого начала своей власти. Это все знали и видели, но нашей вины здесь нет. Наша белорусская нация всегда была союзной украинской нации. Кто был первый убитый на Майдане? Михаил Жизневский, белорус. Мы знаем около 20 белорусов, погибших в АТО, и они не пошли воевать за Путина, они пошли воевать за нашу Украину. За нашу, потому что она наш союзник, потому что мы союзные нации. Так всегда было», – отмечает доброволец Ольгерд.

Далеко не все украинцы начали считать белорусов врагами. Доброволец из Беларуси Воскар замечает, что бойцы-украинцы очень дружелюбно относятся к ним:

«Находясь рядом с украинскими добровольцами, я могу сказать, что ко мне относятся хорошо, меня не считают предателем, диверсантом. Меня, наоборот, поддерживают, говорят, что мы молодцы, что нам потом помогут. Честно говоря, я на себе не чувствую какой-то вражды со стороны украинцев».

Эти слова подтверждает и доброволец Тромбли:

«К нам относятся с уважением, никакой ненависти нет. Нет такого, чтобы кто-то говорил, что белорусы – предатели. Среди украинских добровольцев я такого не слышу».

Солдат подчеркивает, что белорусы заслужили хорошее отношение со стороны украинцев, так как даже под угрозами репрессий не боятся выходить на антивоенные митинги:

«Лукашенко и его функционеры никогда не считались с волей народа. Сейчас происходят антивоенные митинги в Беларуси, которые именно против войны, против того, чтобы белорусская территория применялась в качестве плацдарма для боевых действий».

Кроме этого, солдаты отмечают: сейчас белорусы массово едут в Украину из-за границы, чтобы защитить ее от российской агрессии. Таких лиц было бы еще больше, если бы режим Лукашенко открыл границы.

«Я не чувствую никакого комплекса вины, я чувствую гордость за свою нацию. Гордость за нацию, которая выходит на акции протеста в Беларуси, не боится суток, не боится арестов, нацию, которая помогает бороться с автоматом в руках украинской нации, не боится умереть, ведь только вместе мы можем победить. Наши страны соединены общей судьбой, общей историей и общею бедою», – говорит Ольгерд, который живет в Украине уже 8 лет и считает ее своим вторым домом.

Солдаты подчеркивают: в случае прямого участия армии Беларуси в войне против Украины они будут стрелять в своих соотечественников, так как для них это будут обычные лукашисты, а не братья-белорусы, которые никогда не согласятся напасть на своего южного соседа.

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