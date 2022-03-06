Под Харьковом украинские ПВО уничтожили еще один штурмовик оккупантов Су-25 6.03.2022, 15:49

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Пилота ищут.

Под Харьковом украинские силы противовоздушной обороны сбили еще один штурмовик оккупантов Су-25. Пилоту самолета удалось катапультироваться, подразделения ВСУ совместно с силами территориальной обороны, Нацгвардии и СБУ ведут активные поиски российского оккупанта.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает nv.ua.

«Вооруженные силы России направляют в Харьков значительную часть собственного воздушного флота. Над городом Харьков почти постоянно одновременно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, периодически осуществляющих бомбардировку кварталов города с мирными жителями», — подчеркнул глава области.

Он отметил, что наши силы ПВО Харькова мощно вступают в бой, даже если силы противника преобладают.

"Наши украинские военные никогда не отступят от защиты харьковчан", - напомнил глава Харьковской ОГА.

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