В Беларуси прекращает работу завод «Mebelain» 10 6.03.2022, 16:14

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Лесное и деревообрабатывающее хозяйство Беларуси под ударом.

Прекращает работу завод «Mebelain», расположенный в свободной экономической зоне Могилева. Какая судьба постигнет 800 сотрудников предприятия − неизвестно.

Причину прекращения работы «Mebelain» объяснил на своем сайте:

«С сожалением информируем вас о временной приостановке работы ИООО Mebelain в связи с рядом причин, а именно: прекращением поставок ряду зарубежных поставщиков сырья и материалов, запасных частей и комплектующих, прекращением сбыта в адрес ИКЕА в полном объеме. В данных условиях руководством группы SBA принято решение о производственном простое ИООО Mebelain с 06.03.2022 до изменения ситуации».

Лесное и деревообрабатывающее хозяйство Беларуси под ударом. С одной стороны Евросоюз объявил о введении санкций против лесной отрасли, одновременно ИКЕА заявила о прекращении сотрудничества.

5 марта стало известно, что белорусские предприятия больше не смогут получать сертификаты крупнейшей в мире международной системы сертификации FSC. Решение было принято по итогам расследования, которое началось после событий 2020 года. Приобретать древесину и изделия из нее без этих сертификатов согласится только очень ограниченный круг клиентов.

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