В Беларуси прекращает работу завод «Mebelain»10
- 6.03.2022, 16:14
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Лесное и деревообрабатывающее хозяйство Беларуси под ударом.
Прекращает работу завод «Mebelain», расположенный в свободной экономической зоне Могилева. Какая судьба постигнет 800 сотрудников предприятия − неизвестно.
Причину прекращения работы «Mebelain» объяснил на своем сайте:
«С сожалением информируем вас о временной приостановке работы ИООО Mebelain в связи с рядом причин, а именно: прекращением поставок ряду зарубежных поставщиков сырья и материалов, запасных частей и комплектующих, прекращением сбыта в адрес ИКЕА в полном объеме. В данных условиях руководством группы SBA принято решение о производственном простое ИООО Mebelain с 06.03.2022 до изменения ситуации».
Лесное и деревообрабатывающее хозяйство Беларуси под ударом. С одной стороны Евросоюз объявил о введении санкций против лесной отрасли, одновременно ИКЕА заявила о прекращении сотрудничества.
5 марта стало известно, что белорусские предприятия больше не смогут получать сертификаты крупнейшей в мире международной системы сертификации FSC. Решение было принято по итогам расследования, которое началось после событий 2020 года. Приобретать древесину и изделия из нее без этих сертификатов согласится только очень ограниченный круг клиентов.