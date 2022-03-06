В Виннице российские ракеты полностью уничтожили местный аэропорт 5 6.03.2022, 16:19

8,504

Зеленский призвал НАТО закрыть небо над Украиной.

В Виннице российские войска полностью уничтожили местный аэропорт. В него прилетело 8 ракет. Про это рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он в очередной раз обратился к западным лидерам и политикам с требованием закрыть небо над Украиной:

— Закройте небо над Украиной! Для всех этих террористов. Сделайте гуманитарную зону! Мы люди! И это ваша обязанность защищать людей! И вы это можете! Если вы этого не сделаете и не предоставите нам хотя бы самолеты, чтобы мы могли себя сами защитить, можно сделать один вывод, что вы также хотите, чтобы нас медленно убивали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».