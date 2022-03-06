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В Виннице российские ракеты полностью уничтожили местный аэропорт

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  • 6.03.2022, 16:19
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В Виннице российские ракеты полностью уничтожили местный аэропорт

Зеленский призвал НАТО закрыть небо над Украиной.

В Виннице российские войска полностью уничтожили местный аэропорт. В него прилетело 8 ракет. Про это рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он в очередной раз обратился к западным лидерам и политикам с требованием закрыть небо над Украиной:

— Закройте небо над Украиной! Для всех этих террористов. Сделайте гуманитарную зону! Мы люди! И это ваша обязанность защищать людей! И вы это можете! Если вы этого не сделаете и не предоставите нам хотя бы самолеты, чтобы мы могли себя сами защитить, можно сделать один вывод, что вы также хотите, чтобы нас медленно убивали.

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