Экс-соратник Путина рассказал, как в России сменится власть 3 6.03.2022, 17:20

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Кто свергнет диктатора?

Нынешнего вождя Российской Федерации Владимира Путина ждет свержения в результате внутреннего переворота, хотя не обязательно его будут травить или душить, он слишком жалкая и слабая фигура для подобных радикальных действий. Об этом заявил миллиардер, банкир, владелец Межпромбанка, международный инвестор, общественный деятель, политик, недавно входивший в близкое окружение Путина, Сергей Пугачев в интервью Дмитрию Гордону.

По словам Пугачева, кулуарная смена власти в России – это традиция, которая длится уже не первое десятилетие.

«Внутренние интриги – приходит Горбачев. Горбачев пропадает – приходит Ельцин. Ясно, что Ельцин пришел не с улицы. После Ельцина известно, кто приходит. Каким образом? Откуда он пришел? Он что, пришел путем народного восстания и гнева? Нет. Внутри кремлевского кабинета. Последующая итерация, по русской традиции, состоится таким же образом. То есть, это не обязательно табакерка и шарфик на шее. Путин – слабый человек. Слабый, трусливый человек», — отметил он.

По словам Пугачева, скорее всего Путина свергнет команда Дмитрия Медведева, у которых есть собственные обиды за то, как их выбросили из власти в 2012 году.

«По моему мнению, скорее всего, это будет медведевская команда. (Но, – ред.) не во главе с Медведевым, который в свое время стоял у истоков грузинской войны. Это будет медведевская команда по возрасту и по содержанию — люди, которые, во-первых, не запачкали себя кровью, а во-вторых, в свое время, когда в 2012 году Медведев путем притеснения был выброшен и Путин вернулся, они тоже потеряли все. Но при этом это люди, которые были в правительстве и администрации и понимали, были либерально настроены, и эти люди есть. Скорее всего, обмен будет в эту сторону», – сказал Пугачев.

Он также добавил, что между ближайшим путинским окружением и остальной властной верхушкой, в том числе - военной, огромная пропасть.

«Расстояние между Шойгу и реально управляющими армией генералами намного больше, чем между Шойгу и Путиным за столом (известная фотография, - ред.)», - сказал Пугачев.

Именно поэтому Путин хоть и готов развязать ядерную войну, но технически это невозможно сделать.

«В свое время, когда Ельцин ложился на операцию и передал так называемый ядерный чемодан Черномырдину, Жириновского спросили: по его мнению, вернет ли Ельцину этот чемодан Черномырдин? Жириновский тогда сказал, мол, какой на ... чемодан! Что вы думаете, кнопка в чемодане может что-нибудь решить? Если Ельцин скажет: начинайте ядерную войну, ее никто не нажмет. Его личные ассистенты и секретари не слушаются. Путин может и готов ее начать, но окружение говорит: ядерная война не оставляет шансов для них. Не думаю, что дойдет до тактического ядерного оружия», - заявил Сергей Пугачев.

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