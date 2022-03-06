Украинский музыкант Святослав Вакарчук вступил в ряды территориальной обороны
- 6.03.2022, 17:23
- 2,634
Лидер группы «Океан Ельзи» начал выполнять свой военный долг.
Украинский музыкант, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вступил в ряды сил территориальной обороны Львовской области. Об этом сообщил в Facebook начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко.
"Офицер запаса, почетный гражданин Львова, музыкант и лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук стал в боевой строй защитников Украины! С сегодняшнего дня в составе территориальной обороны Львовской области он начинает выполнять свой военный долг. Желаем ему солдатского счастья! Победа будет за нами! Слава Украине!" – написал Тищенко.