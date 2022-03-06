закрыть
6 марта 2022, воскресенье, 17:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинский музыкант Святослав Вакарчук вступил в ряды территориальной обороны

  • 6.03.2022, 17:23
  • 2,634
Украинский музыкант Святослав Вакарчук вступил в ряды территориальной обороны

Лидер группы «Океан Ельзи» начал выполнять свой военный долг.

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вступил в ряды сил территориальной обороны Львовской области. Об этом сообщил в Facebook начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко.

"Офицер запаса, почетный гражданин Львова, музыкант и лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук стал в боевой строй защитников Украины! С сегодняшнего дня в составе территориальной обороны Львовской области он начинает выполнять свой военный долг. Желаем ему солдатского счастья! Победа будет за нами! Слава Украине!" – написал Тищенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Андрей Санников: Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО
Андрей Санников: Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО
Наталья Радина: Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины
Наталья Радина: Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины
Красно-коричневый фашизм Путина
Красно-коричневый фашизм Путина Леонид Невзлин
У Кремля серьезные проблемы
У Кремля серьезные проблемы Борислав Береза