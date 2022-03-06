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Sting посвятил песню Украине, которая борется против тирании Путина

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  • 6.03.2022, 18:14
  • 3,924
Sting посвятил песню Украине, которая борется против тирании Путина

Видеофакт.

Эта песня была написана 37 лет тому назад, но артист не думал, что она еще когда-то будет актуальной.

Культовый британский артист Стинг поддержал Украину и исполнил песню Russians, которая была написана им в 1985 году для его дебютного альбома The Dream of the Blue Turtles.

"Я очень редко пел эту песню за много лет, прошедших с тех пор, как она была написана, потому что я никогда не думал, что она снова будет актуальна", - сказал 70-летний артист фанатам в видео в Instagram в субботу, 5 марта.

"Но в свете кровавого и прискорбно ошибочного решения одного человека вторгнуться к мирным, безопасным соседям, песня снова является призывом к нашей общей человечности. Для смелых украинцев, борющихся против этой жестокой тирании, а также для россиян, которые протестуют против этого безобразия, несмотря на угрозу ареста и тюремного заключения, - мы все любим своих детей. Прекратите войну", - подытожил Стинг и добавил к сообщению реквизиты для помощи украинцам.

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