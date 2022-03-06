Яндекс Go перестал платить деньги своим белорусским партнерам 6 6.03.2022, 18:19

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А те не платят деньги таксистам.

Таксисты, которые принимают заказы на пассажирские перевозки через платформу Яндекс Go, жалуются, что их фирмы не рассчитываются с ними из-за того, что «Яндекс» не переводит деньги на счета белорусских партнеров, пишет zerkalo.io.

Водители пытались возить людей за наличные, но эту возможность «Яндекс» отключил. В итоге страдают все: пассажиры, которые хотят ехать в такси и рассчитаться «живыми» деньгами, водители, которые остались без заработка и фирмы-перевозчики, которые должны выплачивать зарплату людям, лизинговые платежи, делать другие отчисления.

«Страдают и пассажиры и водители»

— Мы можем возить пассажиров как за наличку так и по безналу. Комиссию за перевозку, разные отчисления «Яндекс» и фирма снимали с наших безналичных денег. Также раз в неделю перевозчик с нами рассчитывался — выплачивал сумму, которую мы накатали за неделю, она перечисляется со счета «Яндекс», — объяснил таксист из Минска Иван (имя изменено. — Прим.).

Однако пошла вторая неделя, как «Яндекс» перестал переводить деньги белорусским фирмам-перевозчикам, а те перестали платить деньги таксистам. Водители отреагировали: начали «катать» пассажиров только за наличные. Но и здесь есть нюанс — оказывается, на предприятиях есть лимит на перевозки за наличные деньги, поэтому все время ездить так нельзя.

— У меня третий день только безналичные перевозки, пассажиры тоже жалуются, что не могут вызвать машину на наличку. С их банковских карт деньги за поездку списываются, а к нам не доходят. В итоге сумма накапливается, но получить я ее могу. Слышал, что это из-за того, что российские банки отключили от платформы SWIFT, они хотят перейти на систему «Мир», тогда всем нам станет проще. Но все это вилами по воде…

— На этой неделе «Яндекс» почти не давал машинам работать за наличку, у всех принудительно была включена только безналичная оплата. Люди не могут вызвать такси за нал, хотя возле моего дома много машин: или плати картой, или иди пешком. Мой работодатель не отдает мне деньги, пока не поступит безнал. В общем, парки ждут безналы, а их кормят завтраками, денег водители не получают, — рассказала водитель такси из Гродно Дарья.

«Ситуация непонятная, но по привычке все ездят через Яндекс Go»

Артем (имя изменено. — Прим.), директор крупного перевозчика-партнера Яндекс Go из Минска рассказал, что обычно сервис «Яндекс» переводил деньги паркам еженедельно, каждый вторник. Но на этой неделе деньги не поступили.

— Сперва «Яндекс» ссылался на проблемы с банками на белорусской стороне, а в пятницу прислал сообщение о том, что они работают над сменой схемы оплаты, и все деньги, которые положены перевозчикам, будут переведены до 10 марта. В пятницу вечером начались сбои у программы — водителям перестали поступать заказы за наличные — только безнал, — рассказал руководитель.

По словам директора, новость о возможном дефолте еще больше внесла несуразицу среди перевозчиков: забеспокоились как «топы», так и рядовые таксисты. Программа до сих пор работает нестабильно, у пассажиров есть проблемы с вызовом авто за наличные, у водителей нет средств на заправку.

Большинство парков рассчитывают водителей еженедельно, из-за сложившейся ситуации некоторые перевозчики перенесли выплаты водителям на следующую неделю. Автопарк Артема достал деньги из своего кармана и заплатил таксистам с надеждой на то, что «Яндекс» выполнит свои обязательства.

— Регулярные выплаты очень важны для предприятий-перевозчиков, так как у всех крупных парков высокий процент лизинговых автомобилей, и платежи по ним ежемесячны. Также у нас есть обязательства перед водителями и другими контрагентами.

Артем отметил, что на рынке перевозок пока паника и непонимание ситуации, но все по привычке «катаются» под приложением Яндекс Go. Это происходит еще и из-за отсутствия конкурентов у этого игрока на рынке.

— Если Яндекс Go примет решение уходить с рынка Беларуси, то на какое-то время вполне вероятен возврат к традиционным службам такси, до прихода других игроков на рынок. Это, конечно, скажется и на ценах в нерегулярных перевозках — они станут выше. Уже сейчас поездка за наличные может быть дороже поездки по безналу на 4−7 рублей. Выросло время подачи автомобиля за наличный расчет.

Перевозчик прогнозирует, что даже если Яндекс Go уйдет с рынка, то свободной эта ниша будет недолго. Потому что люди уже привыкли вызывать такси через приложение и все вопросы по заказу решать онлайн.

— Скорее всего стоит ожидать прихода крупного агрегатора, если, конечно, у них будет желание вкладывать в наш рынок в текущей ситуации, — резюмировал перевозчик.

Комментарий Яндекс Go

— Сложности с расчетами с белорусскими партнерами возникли исключительно из-за ограничений работы банков. Мы уже нашли другие варианты проведения выплат, они требуют времени на подготовку, но деньги будут выплачены в полном объеме в ближайшие дни. У компании достаточно средств на счетах, мы тратим и будем тратить их на поддержку таксопарков, водителей и других партнеров, — сообщили сегодня в пресс-службе Яндекс Go.

В прошлую пятницу, 4 марта, компания «Яндекс» прокомментировала новость о риске дефолта после приостановки торгов бумагами.

«Все это никак не влияет на наши выплаты партнерам: многочисленным подрядчикам, таксопаркам, водителям, ресторанам, курьерам, продавцам на „Маркете“ и всем остальным. У нас достаточно средств на счетах. Кроме того, работа всех сервисов „Яндекса“ продолжается, а значит, пополняются средства. Эти деньги мы тратим на взаиморасчеты с партнерами, которые идут и будут идти по графику, как и всегда, и на все программы поддержки, которые мы анонсировали».

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