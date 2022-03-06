Над детской больницей Охматдет в Киеве сбили крылатую ракету

Над детской больницей Охматдет в Киеве сбили крылатую ракету2
- 6.03.2022, 18:41
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Больница также подверглась артиллерийскими обстрелами.
В Киеве над детской больницей Охматдет сбили ракету, больница продолжает работать.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба НДСЛ Охматдет.
"Над детской больницей Охматдет сбили крылатую ракету – в результате повреждено окно и чуть не выломало дверь. Тяжело раненых детей пытаются довести до медучреждения – накануне таких раненых малышей было трое, но ни один не смог добраться. Врачи продолжают оперировать, делать диализы и держать патриотическое настроение", – говорится в сообщении.
Из-за артиллерийских обстрелов детской больницы Охматдет в Киеве погиб ребенок, еще четверо (двое детей и двое взрослых получили ранения).
С начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины уже погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.