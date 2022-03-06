Над детской больницей Охматдет в Киеве сбили крылатую ракету 2 6.03.2022, 18:41

3,530

Больница также подверглась артиллерийскими обстрелами.

В Киеве над детской больницей Охматдет сбили ракету, больница продолжает работать.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба НДСЛ Охматдет.

"Над детской больницей Охматдет сбили крылатую ракету – в результате повреждено окно и чуть не выломало дверь. Тяжело раненых детей пытаются довести до медучреждения – накануне таких раненых малышей было трое, но ни один не смог добраться. Врачи продолжают оперировать, делать диализы и держать патриотическое настроение", – говорится в сообщении.

Из-за артиллерийских обстрелов детской больницы Охматдет в Киеве погиб ребенок, еще четверо (двое детей и двое взрослых получили ранения).

С начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины уже погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».