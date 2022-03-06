С начала войны в Украину вернулись 143 тысячи граждан 1 6.03.2022, 18:49

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Об этом сообщили в Минобороны Украины.

В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что 80% вернувшихся украинцев – мужчины.

"С начала российской агрессии в Украине прибыло 143 тыс. наших соотечественников, 80% из них – мужчины. Также Государственная пограничная служба Украины обеспечила пропуск 2450 автомобилей с гуманитарной помощью", – сообщили в МВД.

По официальной информации, за последние 11 дней западный участок государственной границы пересекли более 1,05 млн человек. Из них свыше 900 тыс. выехали – это почти 764 тыс. граждан Украины и около 137 тыс. иностранцев.

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