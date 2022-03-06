Попавшие по аэропорту Винница ракеты запускали с корабля РФ в Черном море 6.03.2022, 19:13

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Траектория пролегала через Приднестровье.

Восемь ракет, попавших по гражданскому аэропорту в Виннице, были запущены не из оккупированного россиянами Приднестровья, а из акватории Черного моря, а информация о ракетной атаке из оккупированной части Молдовы ошибочна, заявили в Минобороны Украины, передает nv.ua.

"Министерство обороны Республики Молдова отрицает запуск ракет [попавших по] аэропорту Винницы с приднестровской территории на территорию Украины", - заявили Европейской правде в министерстве обороны Молдовы.

Эту информацию подтверждают также собеседники издания в руководстве Молдовы, изучавшие информацию по этому поводу.

"Никакого типа крылатых ракет на территории Приднестровья никогда не было. В Приднестровье есть только установки залпового огня Град с дальностью стрельбы 20 км", – рассказал один из собеседников.

Представители Молдовы убеждены, что запуск ракет произведен с кораблей РФ в Черном море. Это соответствует дальности, в частности ракет Искандер. Впрочем, трасса запуска ракет по Виннице действительно пролегала над Приднестровьем – территорией Молдовы, находящейся под российской оккупацией с 1992 года.

Днем в воскресенье, 6 марта, гражданский аэропорт Винница и воинскую часть в Гавришевке обстреляли ракетами, в результате чего аэродром был уничтожен.

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