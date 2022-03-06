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Украина требует, чтобы Беларусь и РФ исключили из МВФ и всех организаций Всемирного банка

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  • 6.03.2022, 19:24
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Украина требует, чтобы Беларусь и РФ исключили из МВФ и всех организаций Всемирного банка

Россия и Беларусь нарушили свои обязательства и направили свою политику на войну.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал официальное обращение к США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии о прекращении членства России и Беларуси в Международном валютном фонде и всех организациях Всемирного банка. Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

Шмыгаль подчеркнул, что эти две страны нарушили свои обязательства и направили свою политику на войну.

"В письме приводим четкие аргументы и ссылаемся на многочисленные статьи Соглашения с МВФ и устава Международного банка реконструкции и развития, которые были отвергнуты Россией и Беларусью. Ни одно действие так не противоречит обязательству поддерживать стабильность и упорядоченные экономические условия как война. Поэтому МВФ предоставляет странам-членам право обеспечить надлежащий ответ на ситуацию и защитить свой мандат", – отметил премьер.

Он также обратился к странам "Большой семерки" для подготовки и реализации процедуры приостановки операций МВФ и группы Всемирного банка с Россией и Беларусью и прекращения их членства в этих организациях.

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