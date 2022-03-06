Под Николаевом партизаны уничтожили артбатарею оккупантов 6.03.2022, 19:36

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Россияне уже заняли позиции для открытия огня, но были ликвидированы.

В Николаевской области, где был разгромлен батальон предателей из Крыма, ВСУ и местные отряды территориальной обороны уничтожили транспортную колонну русских фашистов и батарею 122 мм гаубиц Д-30, которые уже заняли позиции для открытия огня, пишет apostrophe.ua.

Судя по выложенному в сети видео, огнем украинских пушек было уничтожено около десятка автомобилей, несколько топливозаправщиков, полевых кухонь и около десятка гаубиц.

В ночном бою украинцы уничтожили артиллерийский расчет врага и захватили всю батарею, которая была наведена на николаевский аэропорт "Кульбакино".

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