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Под Николаевом партизаны уничтожили артбатарею оккупантов

  • 6.03.2022, 19:36
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Под Николаевом партизаны уничтожили артбатарею оккупантов

Россияне уже заняли позиции для открытия огня, но были ликвидированы.

В Николаевской области, где был разгромлен батальон предателей из Крыма, ВСУ и местные отряды территориальной обороны уничтожили транспортную колонну русских фашистов и батарею 122 мм гаубиц Д-30, которые уже заняли позиции для открытия огня, пишет apostrophe.ua.

Судя по выложенному в сети видео, огнем украинских пушек было уничтожено около десятка автомобилей, несколько топливозаправщиков, полевых кухонь и около десятка гаубиц.

В ночном бою украинцы уничтожили артиллерийский расчет врага и захватили всю батарею, которая была наведена на николаевский аэропорт "Кульбакино".

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