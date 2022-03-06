Страны НАТО получили разрешение на отправку истребителей Украине 15 6.03.2022, 20:27

19,744

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Страны НАТО получили разрешение на отправку истребителей Украине на фоне полномасштабного вторжения России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«На это дается зеленый свет», — сказал он в интервью CBS News (перевод — nv.ua).

По словам Блинкена, США ведут переговоры с Польшей о том, что НАТО могло бы сделать для удовлетворения их потребностей, если они решат предоставить истребители украинцам.

«Что мы можем сделать? Как мы можем помочь убедиться в том, что они получат что-то в дополнение к самолетам, которые они передают украинцам?», — добавил госсекретарь США.

Источник издания в Белом доме сообщил, что администрация президента США Джо Байдена работает над возможностями, которые она могла бы предоставить Польше, если та решит передать истребители Украине. Собеседник отметил, что есть несколько вопросов, которые возникают в связи с таким решением, включая то, как истребители могут быть переданы из Польши в Украину.

1 марта Сухопутные войска Украины сообщили, что после начала войны России против Украины армии будут переданы 70 истребителей. Болгария передаст Украине 16 Миг-29 и 14 Су-25, Польша передаст 28 Миг-29, а Словакия 12 самолетов Миг-29.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».