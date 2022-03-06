Генштаб ВСУ: Из-за больших потерь Россия начала скрытую мобилизацию

Генштаб ВСУ: Из-за больших потерь Россия начала скрытую мобилизацию4
- 6.03.2022, 20:53
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Оккупанты пытаются привлечь добровольцев для войны в Украине.
Россия в связи с большими потерями в войне против Украины запустила скрытую мобилизацию в Краснодарском крае. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
"В связи со значительными потерями, которые понесли оккупанты с начала войны, с целью привлечения добровольцев, в Краснодарском крае начата скрытая мобилизация, увеличено распространение пропагандистских материалов", – говорится в сообщении.
Также оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской транспортной инфраструктуры, обстреливать и убивать мирное население.
В населенном пункте Липцы (Харьковская область) оккупанты забирали телефоны местных жителей, заставляли одевать белые и красные повязки на руку, а на зданиях вывешивать белые тряпки.
Около 14.00 противник нанес массированный ракетный удар по аэропорту "Винница", в течение дня не прекращаются обстрелы Мариуполя, Ирпеня и других украинских городов и сел.
ВСУ, в свою очередь, осуществили контратаку на Мариупольском направлении и уничтожили три танка, четыре БМП, две бронированные машины "Тигр" и около 30 российских оккупантов, два захватчика попали в плен. Враг имеет потери и по другим направлениям.