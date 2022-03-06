закрыть
6 марта 2022, воскресенье, 22:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские воины захватили «Панцирь С1», который стоит $20 миллионов

5
  • 6.03.2022, 21:28
  • 6,814
Украинские воины захватили «Панцирь С1», который стоит $20 миллионов

Он полностью исправен.

«Новенький и полностью исправный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С1» захвачен украинской территориальной обороной.

Это самый быстрый способ перевооружить нашу армию современными системами ПВО. Экспортная цена такого ЗРПК до 20 миллионов долларов. Это уже минимум третий «Панцирь», который потеряла российская армия в Украине", — сообщает военный журналист Юрий Бутусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Андрей Санников: Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО
Андрей Санников: Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО
Наталья Радина: Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины
Наталья Радина: Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины
Красно-коричневый фашизм Путина
Красно-коричневый фашизм Путина Леонид Невзлин
У Кремля серьезные проблемы
У Кремля серьезные проблемы Борислав Береза