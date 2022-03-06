Украинские воины захватили «Панцирь С1», который стоит $20 миллионов 5 6.03.2022, 21:28

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Он полностью исправен.

«Новенький и полностью исправный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С1» захвачен украинской территориальной обороной.

Это самый быстрый способ перевооружить нашу армию современными системами ПВО. Экспортная цена такого ЗРПК до 20 миллионов долларов. Это уже минимум третий «Панцирь», который потеряла российская армия в Украине", — сообщает военный журналист Юрий Бутусов.

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