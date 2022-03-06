Как уход Visa и Mastercard отразится на экономике России 1 6.03.2022, 21:46

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Санкционированные банки РФ отключили от мировой системы платежей SWIFT.

С вторжением России в Украину 24 февраля десятки компаний отказались работать в России, а страны Запада ввели в отношении РФ масштабные санкции. Санкционированные банки отключили от мировой системы платежей SWIFT.

Накануне, 5 марта, платежные системы Visa и Mastercard приостанавливают деятельность в России. Карты, выпущенные в России, будут работать на территории страны, за пределами России карты работать не будут. Также нельзя будет оплачивать зарубежные онлайн-сервисы, карты, выпущенные иностранными банками, не будут работать в России.

Экономист Владимир Потапенко рассказал в спецэфире «Настоящего времени», чем обернется решение платежных систем для россиян и как уход компаний повлияет на безработицу внутри страны.

— Как вам решение Visa и Mastercard?

— Если говорить о решении еще двух частных компаний, я только могу сказать, что это удивительно, когда в эту антивоенную коалицию входит все больше и больше частных компаний, что для меня не то чтобы очевидно, а это нормально в XXI веке с теми вызовами, которые есть, когда они объединяются и показывают своим поведением, как они относятся к любой военной агрессии, операции – как бы мы ее ни назвали – в отношении соседнего государства.

Я как минимум три года говорю о том, что парадигма вопроса: "Государство, а ты вообще кто?" – она произошла года три-четыре назад. И частники в данном случае показывают то, что они должны показать: "Товарищи от государства, вы вообще, честно говоря, не справляетесь ни с какими кризисами: ни с коронавирусным кризисом, ни с военными операциями".

— Мне кажется, одно дело, когда уходит сеть ресторанов или сеть магазинов одежды – это не радует, но это не критически плохо. Другое дело – когда две крупнейшие платежные системы, на которых приходится практически вся часть рынка в Европе и западном мире, объявляют, что перестают работать в России. То есть когда карты кончатся, они вовсе уйдут. Можно ли говорить, что это катастрофа для экономики или для потребителей?

— Тут тоже не надо переходить в другую часть. Большая часть наших сограждан, извините, в Европе не были и вообще туда не выезжают. У нас загранпаспортами обладали в районе 6%, выезжали 3% из этих 6%. Поэтому говорить о том, что это будут катастрофические последствия, [не приходится].

Вся наша феодальная система управления создана "идеально". Большая часть вассалов, крестьян и холопов в нашем феодальном государстве никуда не дергалась. Поэтому катастрофы в этом не будет – мы будем получать деньги через карту "Мир", а пропаганда официально скажет: "Нечего кататься по миру – у нас и в Урюпинске тоже неплохие каньоны. А то, что дорог нет, – считайте, что это такое замечательное путешествие".

Для кого сейчас это болезненно – это, как ни покажется странным, для тех, кто настроен "прозападно" – возьму в кавычки, потому что ничего прозападного здесь нет – у кого дети находятся в зарубежных вузах, кто сам приехал в качестве беженца и имеет российский паспорт и российскую карту. Им придется сейчас принимать очень быстрые действия, и очень хотелось бы, чтобы точно такое же [действие было и] от государственных машин за рубежом – те, кто выехал с российскими паспортами, максимально быстро могли оформить карты либо беженца, либо еще какие-то, которые их легализуют с точки зрения денежных ресурсов.

Потому что если говорить о какой-то осознанной борьбе за мир, то нужно не выбрасывать из этой картины мира как раз тех людей, которые пострадали и выехали сейчас в качестве беженцев за рубеж.

— А какие сферы бизнеса пострадают больше от ухода Visa и Mastercard? Это все, что связано с подписками?

— Я был бы аккуратнее. Дело все в том, что основной [ущерб] бизнеса заключается не в том, что эти сервисы уходят, а в том, что эти сервисы, напомню, тоже работодатели. Сейчас вы у меня спрашиваете об уходе компании совсем в другом контексте. Надо спрашивать: "А сколько останется без работы?" Потому что безработный – это потребитель. Сейчас основной удар происходит за счет того, что растет скрытая безработица. Наши феодальные правители делают хитрый финт ушами – они принуждают всех оставлять у себя на работе, чтобы все числились и безработица была неофициальная.

Поэтому с точки зрения платежа все переходят на старый добрый кэш. Карточки применяли много в основном в двух центральных "государствах" – это в Москве и Санкт-Петербурге. Во всех остальных "государствах", коих у нас порядка 15 внутри нашей страны, карточки применялись очень мало. В основном люди, даже обладая зарплатными проектами, в первый же день снимали деньги в нал, потому что к банковской системе как до военной операции не было доверия, так не осталось [и сейчас]. Мы как находились в архаике – за счет этого мы "спасены".

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