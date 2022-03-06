15-летняя украинская гимнастка отказалась подниматься на один пьедестал с россиянками на Кубке мира 6.03.2022, 21:58

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Даниэла Батрона показала свою гражданскую позицию.

Украинская гимнастка Даниэла Батрона, которая завоевала третье место в упражнениях на разновысоких брусьях на Кубке мира, отказалась подниматься на один пьедестал с россиянками, пишет unian.net.

Соревнования прошли в столице Катара - Дохе. 15-летняя украинка выиграла бронзу и сделала очень правильный поступок - не стала на один подиум с российскими спортсменками.

Во время награждения Даниэла отказалась подняться на пьедестал с представительницами России - Викторией Листуновой и Марией Минаевой, выступавшими под нейтральным флагом.

Батрона попросила организаторов, чтобы ее наградили отдельно.

Добавим, что для россиянок и белорусок эти соревнования стали последними - из-за санкций их отстранили от подобных турниров.

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