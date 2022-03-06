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Под Николаевом российские оккупанты бросили технику среди поля и убежали

  • 6.03.2022, 22:02
Под Николаевом российские оккупанты бросили технику среди поля и убежали

Видеофакт.

Российские оккупанты продолжают пытаться захватить украинские города. Однако все чаще они оставляют свою технику и убегают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сухопутные войска ВС Украины.

В частности, в Николаевской области украинские защитники нашли вражескую технику. Оккупанты оставили ее прямо посреди поля.

"Ну что я вам могу сказать вам, ребята. Нечего к нам лезть. Вот, все вы здесь", - сказал оператор видео.

Он добавил, что технику оставила, вероятно, десантная бригада. Оккупанты убежали, ведь украинская артиллерия бьет точно в цель.

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