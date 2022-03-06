TikTok приостанавливает свою работу в России 4 6.03.2022, 22:30

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Соцсеть приостанавливает работу из-за так называемого закона о фейках.

Соцсеть TikTok приостанавливает работу в России из-за так называемого закона о фейках. Об этом говорится в заявлении соцсети в Twitter.

"В свете нового российского закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и загрузку нового контента для нашего видеосервиса, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности", – говорится в сообщении.

При этом служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута.

"Мы продолжим оценивать меняющиеся обстоятельства в России, чтобы определить, когда мы сможем полностью возобновить наши услуги, сделав безопасность нашим главным приоритетом", – добавили в соцсети.

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